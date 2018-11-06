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      Еліна Світоліна призначила нового головного тренера: хто він

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      Еліна Світоліна та Ендрю Беттлс
      Еліна Світоліна та Ендрю Беттлс

      Переможниця Підсумкового турніру WTA Еліна Світоліна назвала свого нового головного тренера в ході прес-конференції, яка проходить в Києві.

      Колишній спаринг-партнер Еліни Світоліної Ендрю Беттлс став новим головним тренером українки.

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      Головним тренером буде Ендрю Беттлс. Це моє рішення. Також буде новий фітнес-тренер, який буде базуватися в Лондоні. Також буде ще один помічник, який буде готувати мене до турнірів і матчів. Більше буде займатися організаційними моментами,
      – цитує Світоліну Sport.ua.

      Нагадаємо, Еліна Світоліна нещодавно припинила співпрацю з Ніком Савіано. Він увійшов в команду українки після US Open, проте їх співпраця продовжувалася всього місяць.

      Також Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс. Після цієї перемоги українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA.

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      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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