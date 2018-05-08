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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Еліна Світоліна неочікувано вилетіла з турніру в Мадриді

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Попри статус однієї з фавориток на турнірі у Мадриді, українка Еліна Світоліна покидає змагання вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись господарці турніру Карлі Суарес Наварро.

Розпочала четверта ракетка світу доволі неоднозначно. Програвши першу свою подачу, українка поступалася 0:2, однак зуміла зібратися та виграти сет 6:2.

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Таку саму ситуацію вона могла повторити і у другому сеті, коли теж програла свою першу подачу і іспанка повела 0:2. Світоліній вдалося вирівняти гру, однак просто так здаватися Суарес Наварро не мала наміру – все вирішилося на тай-брейку, де перемогти вдалося іспанці 6:7 (3:7).

У третьому сеті вирішальною стала п’ята подача Світоліної. До цього моменту суперниці брали свої подачі, тож рахунок був рівним 4:4. Відтак віддавши її суперниці, українка опинилася на межі вильоту. Тому під час наступної подачі іспанки напруга у матчі зашкалювала – Світоліна не зуміла впоратися з трьома першими подачами, відтак Суарес Наварро продавала на матч-поїнт. Тричі підряд. І тричі українка зуміла відіграти їх. А згодом і четвертий матч-поїнт. Двічі Світоліна могла переломити хід поєдинку, однак не змогла. Вирішальною у цій грі стала сітка. У підсумку 6:4 – українка покидає турнір.

Еліна Світоліна – Карла Суарес Наварро 1:2 (6:2, 6:7 (3:7), 4:6)

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Теги: Новини спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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