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Еліна Світоліна опановує новий вид спорту

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Еліна Світоліна освоює нові горизонти. Попри щільний графік Світоліна знайшла час, щоб на кілька днів завітати до Харкова, де вона спробувала відволіктися на полі для гольфу.

Останній турнір вийшов для української тенісистки невдалим. У першому раунді Wimbeldon Світоліна поступилась 57 у світовому рейтингу німкені Марії. Утім ранній виліт із британського мейджора не вибив українську тенісистку із колії.

Читайте також: Світоліна залишилася в топ-5 світового тенісного рейтингу

Завдання на другу частину сезону для Світоліної залишаються незмінними – перемагати у кожному матчі. Однак один із турнірів матиме для української тенісистки особливе значення.

Відкритий чемпіонат США із тенісу, перемоги у якому так прагне Світоліна, розпочнеться трохи більше ніж через місяць 27 серпня. Ну а поки можна трохи порозважатися грою, в якій українська тенісистка досить швидко знайшла ключ до успіху.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна у соцмережі похизувалася фото з пілотом Формули-1 з команди Mercedes Льюїсом Хемілтоном.

Теги: Новини спорту Еліна Світоліна Теніс
Джерело: 24 канал
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