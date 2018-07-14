Еліна Світоліна опублікувала спільне фото з Льюїсом Хемілтоном

Українська тенісистка Еліна Світоліна у соцмережі похизувалася фото з пілотом Формули-1 з команди Mercedes Льюїсом Хемілтоном.

Фото було зроблено у The All England Lawn Tennis Club – приватному клубі у Лондоні, де відбуваються матчі тенісного Wimbledon.

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Підпис до фото свідчить про те, що обоє спортсменів до цього не були знайомі.