Еліна Світоліна показала, як відновлюється після важкого матчу: пікантне фото
Українська тенісистка Еліна Світоліна показала вболівальникам відверте фото після яскравої перемоги у 3-му турі Підсумкового турніру WTA над Каролін Возняцкі з Данії.
Після ж гри нашу співвітчизницю очікував приємний релакс. Відповідне фото вона опублікувала у своєму Instagram.
Читайте також: Сказала собі, що буду міцним горішком і нічого не віддам, – Світоліна про перемогу над Возняцкі
"Масаж в шість рук дуже навіть до речі. До зустрічі в суботу", – підписала фото 24-річна одеситка.
Еліна Світоліна відновлюється після матчу
Нагадаємо, що Світоліна кваліфікувалася до півфіналу з першого місця в "Білій групі", і тепер зіграє з тенісисткою, яка посіла друге місце в "Червоній групі". Її наступною суперницею може стати американка Слоан Стівенс (два очка після двох матчів), Кікі Бертенс з Нідерландів або німкеня Анжелік Кербер (по одному балу).
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24