Еліна Світоліна показала, як відновлюється після важкого матчу: пікантне фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала вболівальникам відверте фото після яскравої перемоги у 3-му турі Підсумкового турніру WTA над Каролін Возняцкі з Данії.

Після ж гри нашу співвітчизницю очікував приємний релакс. Відповідне фото вона опублікувала у своєму Instagram.

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"Масаж в шість рук дуже навіть до речі. До зустрічі в суботу", – підписала фото 24-річна одеситка.



Еліна Світоліна відновлюється після матчу

Нагадаємо, що Світоліна кваліфікувалася до півфіналу з першого місця в "Білій групі", і тепер зіграє з тенісисткою, яка посіла друге місце в "Червоній групі". Її наступною суперницею може стати американка Слоан Стівенс (два очка після двох матчів), Кікі Бертенс з Нідерландів або німкеня Анжелік Кербер (по одному балу).

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