Еліна Світоліна прикрасила обкладинку модного глянцю: фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала головною героїнею нового випуску журналу ELLE Ukraine.

Еліна позувала для обкладинку у чорній елегантній сукні. На іншому кадрі зірка зображена на тенісному корті.

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Знімала Світоліну фотограф Анна Гончарова, а за бездоганний стиль відповідала Наталія Осадча.

Еліна Світоліна для ELLE Ukraine

Наразі у мережі доступні лише два кадри з фотосесії