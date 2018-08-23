Еліна Світоліна прикрасила обкладинку модного глянцю: фото
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала головною героїнею нового випуску журналу ELLE Ukraine.
Еліна позувала для обкладинку у чорній елегантній сукні. На іншому кадрі зірка зображена на тенісному корті.
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Знімала Світоліну фотограф Анна Гончарова, а за бездоганний стиль відповідала Наталія Осадча.
Еліна Світоліна для ELLE Ukraine
Наразі у мережі доступні лише два кадри з фотосесії
Джерело: 24 Канал
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