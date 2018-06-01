Еліна Світоліна програла на Roland Garros

У третьому колі Відкритого чемпіонату Франції українській тенісистці Еліні Світоліній випало грати з румункою Міхаелею Бузарнеску.

У першому сеті українка на початку взяла свою подачу, однак згодом три гейми поспіль виграла румунка. Вона ж у кінці сету виграла ще одну подачу Світоліною, з першої спроби реалізувавши сет-пойнт. При цьому за рахунку 3:2 на користь Базарнеску, українка могла переломити хід зустрічі, однак не реалізувала брейк-пойнт, і у підсумку програла гейм.

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Другий сет пройшов у напруженій боротьбі. Світоліній не було куди відступати, щоб пройти дальше у турнірі. Вона зуміла взяти одну подачу суперниці, однак одразу ж віддала свою у виснажливій боротьбі (за гейм було здійснено 15 подач, а румунка лише з четвертої спроби реалізувала брейк-пойнт). За рахунку 5:4 на користь українки, Світоліна не зуміла виграти свою подачу. А згодом програла ще два гейми.

Світоліна, яка мала можливість стати першою ракеткою світу у випадку перемоги на Roland Garros, покидає турнір вже у третьому колі змагань.

Еліна Світоліна – Міхаела Бузарнеску 0:2 (3:6, 5:7)