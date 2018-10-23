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      Еліна Світоліна прокоментувала другу перемогу на Підсумковому турнірі WTA

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      Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Кароліної Плішковою
      Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Кароліної Плішковою / btu.org.ua

      Перша ракетка УкраїниЕліна Світоліна обіграла Кароліну Плішкова в другому матчі Підсумкового турніру WTA і залишилася дуже задоволена своєю грою.

      Особливо вдало українка провела перший і третій сети, коли володіла перевагою над суперницею.

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      Це був непередбачуваний матч, я намагалася залишатися сфокусованою і грати очко за очком. Кароліна може подавати багато ейсів, до цього потрібно бути готовою. Я дуже щаслива, що так граю зараз. Це був важкий сезон для мене, у мене були невеликі труднощі, – цитує Світоліну видання btu.org.ua.

      За результатами двох раундів Світоліна очолює "Білу групу". У заключному раунді групового етапу українка зустрінеться з Каролін Возняцкі (Данія).

      Для виходу в півфінал українці потрібно взяти як мінімум один сет у Каролін Возняцкі або щоб Кароліна Плішкова програла Петрі Квітовій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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