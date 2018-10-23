Еліна Світоліна прокоментувала другу перемогу на Підсумковому турнірі WTA

Перша ракетка УкраїниЕліна Світоліна обіграла Кароліну Плішкова в другому матчі Підсумкового турніру WTA і залишилася дуже задоволена своєю грою.

Особливо вдало українка провела перший і третій сети, коли володіла перевагою над суперницею.

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Це був непередбачуваний матч, я намагалася залишатися сфокусованою і грати очко за очком. Кароліна може подавати багато ейсів, до цього потрібно бути готовою. Я дуже щаслива, що так граю зараз. Це був важкий сезон для мене, у мене були невеликі труднощі, – цитує Світоліну видання btu.org.ua.

За результатами двох раундів Світоліна очолює "Білу групу". У заключному раунді групового етапу українка зустрінеться з Каролін Возняцкі (Данія).

Для виходу в півфінал українці потрібно взяти як мінімум один сет у Каролін Возняцкі або щоб Кароліна Плішкова програла Петрі Квітовій.

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