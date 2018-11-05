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      Еліна Світоліна проведе зустріч з вболівальниками у Києві: де і коли

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      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / Getty Images

      Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідає Київ. Там четверта ракетка світу проведе зустріч з вболівальниками, де розповість про свою перемогу в Підсумковому турнірі WTA, поділитися планами на майбутнє і відповість на питання гостей.

      Зустріч відбудеться у п'ятницю, 9 листопада, в головному холі ТРЦ Гулівер (Київ, площа Спортивна, 1а) з 18:30 до 20:00. Всі бажаючі зможуть поспілкуватися з Еліною, отримати її автограф або зробити фото на пам'ять, повідомляє iSport.

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      Нагадаємо, що 28 жовтня українська тенісистка Еліна Світоліна, перемігши у фіналі представницю США Слоан Стівенс, виграла Підсумковий Турнір WTA. Завдяки перемозі українка піднялася на 4 місце в рейтингу WTA. А також заробила найбільше серед тенісистів у жовтні 2018 року.

       

       

      Теги: Спорт Еліна Світоліна Теніс
      Джерело: 24 Канал
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