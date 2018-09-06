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Еліна Світоліна розійшлася зі своїм тренером, який вивів її в топ-3 світового рейтингу

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна більше не співпрацюватиме з тренером Т'єррі Асьоном. Попри те, що саме за час співробітництва з французьким спеціалістом Світоліна зуміла потрапити з топ-3 світового рейтингу.

Т'єррі Асьон був тренером Світоліної 18 місяців. За цей час українка виграла вісім турнірів WTA (чотири з них – Premier 5 і два турніри Premier), потрапила в топ-10 світового рейтингу та навіть зуміла стати третьою ракеткою світу. Саме завдяки цьому Світоліна у 2017 році зіграла на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі.

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У 2018 році Світоліна зуміла перемогти лише на трьох турнірах – у Брісбені, Дубаї та Римі. Однак на турнірах Grand Slam в українки поки справи йдуть не надто добре – вони дійшла до чвертьфіналу на Australian Open, вилетіла у третьому колі Roland-Garros, а на Wimbledon – вже у першому колі. На US Open Світоліна дійшла до четвертого кола.

"Тим не менш, дуже важливо закінчити будь-яке співробітництво в потрібний момент. Еліна і Т'єррі прийняли спільне рішення і по відношенню один до одного, щоб закінчити співпрацю після Відкритого чемпіонату США. В даний час ми шукаємо нового тренера для Еліни Світоліної та найближчим часом розкриємо його ім'я", – заявив керівник спортивного агентства "Top Five" Стефан Гуров. 

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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