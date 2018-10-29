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      Еліна Світоліна стала четвертою ракеткою світу після феєричної перемоги

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      Еліна Світоліна знову четверта ракетка світу
      Еліна Світоліна знову четверта ракетка світу / twitter Elina Svitolina

      Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на четверту позицію у рейтингу WTA. Все завдяки перемозі у Підсумковому турнірі.

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      Світоліна піднялася одразу на три позиції вверх, зайнявши четверте місце. Українка обійшла Наомі Осаку, Слоан Світвенс (саме американку обіграла Світоліна у фіналі Підсумкового турніру) та Петру Квітову (яка теж програла українці ще на груповій стадії).

      Варто додати, що це не найкращий показник українки у кар’єрі. На початку 2018 року Світоліна була третьою ракеткою світу.

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      Щодо решти українок, то Леся Цуренко залишилася на 27-ій позиції, а Даяна Ястремська – на 60-ій.

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      Катерина Козлова та Марта Костюк піднялися на дві позиції вверх. Тепер вони 104-а та 119-а відповідно. Натомість Ангеліна Калініна опустилася на один щабель вниз і тепер 109-а.

      Найбільший ривок вверх серед українок зробила Даша Лопатецька. Вона піднялася одразу на 217 позицій вверх. 15-літня тенісистка тепер на 523-ій позиції. Все завдяки тому, що тенісистка дійшла до півфіналу турніру у канадському Сагне, подолавши перед тим три кола кваліфікації та ще три кола основного турніру. При цьому українка обіграла чотирьох тенісисток, які перебували значно вище неї у рейтингу, у тому числі четверту та шосту сіяних на турнірі Наомі Броуді та Джесіку Понше відповідно.

       

       

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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