Еліна Світоліна стала тенісисткою місяця за версією WTA

Українка Еліна Світоліна перемогла у номінації "найкраща тенісистка місяця" у жовтні 2018 року на сайті WTA.

Світоліна набрала найбільше голосів, випередивши американку Слоан Стівенс, білоруску Аріну Соболенко та датчанку Каролін Возняці. Читайте також: Світоліна заробила найбільше серед тенісистів у жовтні: сума Варто нагадати, що Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, де у фіналі обіграла Слоан Стівенс, а у групі – Каролін Возняцкі.