Еліна Світоліна стала тенісисткою місяця за версією WTA
Українка Еліна Світоліна перемогла у номінації "найкраща тенісистка місяця" у жовтні 2018 року на сайті WTA.
Світоліна набрала найбільше голосів, випередивши американку Слоан Стівенс, білоруску Аріну Соболенко та датчанку Каролін Возняці.
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Варто нагадати, що Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі, де у фіналі обіграла Слоан Стівенс, а у групі – Каролін Возняцкі.
Джерело: 24 Канал
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