Еліна Світоліна стала заслуженим майстром спорту України
Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала найвище вітчизняне спортивне звання – "Заслужений майстер спорту України".
Посвідчення передав безпосередньо спортсменці під час прес-конференції, присвяченій історичній перемозі Світоліної, міністр молоді та спорту Ігор Жданов.
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Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA та повернулася на четверту сходинку світового рейтингу.
Джерело: 24 Канал
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