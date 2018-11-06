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      Еліна Світоліна стала заслуженим майстром спорту України

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      Еліна Світоліна
      Еліна Світоліна / Фото: Богдана Бортакова

      Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала найвище вітчизняне спортивне звання – "Заслужений майстер спорту України".

      Посвідчення передав безпосередньо спортсменці під час прес-конференції, присвяченій історичній перемозі Світоліної, міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

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      Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA та повернулася на четверту сходинку світового рейтингу.

       

      Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
      Джерело: 24 Канал
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