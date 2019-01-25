Еліна Світоліна та Марина Бех знялися в еротичній фотосесії: фото 18+

Українські спортсменки Еліна Світоліна та Марина Бех знялися в еротичній фотосесії для журналу XXL. Вони прикрасять календар журналу на 2019 рік. Окрім них, на фото ще десять відомих українок.

При цьому Світоліна потрапила ще у на обкладинку цього календаря від XXL

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Варто додати, що букмекери приймали ставки, чи появиться Еліна Світоліна у еротичному журналі до кінця 2018 року. Щодо Марини Бех, то свого часу вона заявляла, що не погодиться зніматися оголеною.

Еліна Світоліна

Марина Бех

"Цього року кожну дівчину відзняли у ванній, наповненій водою різних відтінків. Підкреслити жіночність і красу дівочих тіл, а заодно задати святковий настрій допомогли квіти, кулі і метафан", – йдеться в описі до календаря.

Окрім Марини Бех та Еліни Світоліної, календар прикрасили фото Слави та Вікторії з дуету "НеАнгели", DJ Nana, Світлани Тимошевської, Лесі Нікітюк, Ольги Бурцевої, Валентини Назарчук, Emma D, Анастасії Беліченко та Валерії Рябченко.

Анастасія Беліченко

Ольга Бурцева

Emma D

DJ Nana

Валентина Назарчук

Леся Нікітюк

Валерія Рябченко

Слава з дуету "НеАнгели"

Вікторія з дуету "НеАнгели"

Світлана Тимошевська

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