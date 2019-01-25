Еліна Світоліна та Марина Бех знялися в еротичній фотосесії: фото 18+
Українські спортсменки Еліна Світоліна та Марина Бех знялися в еротичній фотосесії для журналу XXL. Вони прикрасять календар журналу на 2019 рік. Окрім них, на фото ще десять відомих українок.
При цьому Світоліна потрапила ще у на обкладинку цього календаря від XXL
Читайте також: Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
Варто додати, що букмекери приймали ставки, чи появиться Еліна Світоліна у еротичному журналі до кінця 2018 року. Щодо Марини Бех, то свого часу вона заявляла, що не погодиться зніматися оголеною.
Еліна Світоліна
Марина Бех
"Цього року кожну дівчину відзняли у ванній, наповненій водою різних відтінків. Підкреслити жіночність і красу дівочих тіл, а заодно задати святковий настрій допомогли квіти, кулі і метафан", – йдеться в описі до календаря.
Окрім Марини Бех та Еліни Світоліної, календар прикрасили фото Слави та Вікторії з дуету "НеАнгели", DJ Nana, Світлани Тимошевської, Лесі Нікітюк, Ольги Бурцевої, Валентини Назарчук, Emma D, Анастасії Беліченко та Валерії Рябченко.
Анастасія Беліченко
Ольга Бурцева
Emma D
DJ Nana
Валентина Назарчук
Леся Нікітюк
Валерія Рябченко
Слава з дуету "НеАнгели"
Вікторія з дуету "НеАнгели"
Світлана Тимошевська