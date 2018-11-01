Еліна Світоліна відзначена нагородою "Гордість України"

Національний олімпійський комітет України ухвалив рішення відзначити тенісистку Еліну Світоліну спеціальною високою нагородою "Гордість України".

В жовтні талановита українка, перша ракетка країни і четверта ракетку світу, досягла видатних результатів. Еліна встановила історичне досягнення, здобувши перемогу у Підсумковому турнірі WTA, що зібрав у Сінгапурі 8 найкращих тенісисток Планети. Світоліна стала першою тенісисткою з України, яка перемогла в цих дуже престижних змаганнях.

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Нагадаємо, що раніше спеціальної нагороди Олімпійського комітету "Гордість України" були удостоєні сестри Олена та Катерина Бондаренко, які вперше в історії вітчизняного тенісу здобули перемогу в парному розряді одного із чотирьох турнірів Grand Slam – Australian Open А також легкоатлетка Наталія Добринська – за здобуття титулу чемпіонки світу й встановлення нового світового рекорду у легкоатлетичному багатоборстві, який до цього протримався 20 років.