Елітна іномарка збила 10-річного хлопчика на Одещині: помер до приїзду швидкої

На Одещині 24 жовтня легковик Dodge Charger жорстко збив школяра. 10-річний хлопчик помер від отриманих травм ще до того, як приїхала швидка допомога.

Це сталося в селі Струмок, яке розташоване в Білгород-Дністровському районі. На місце одразу прибули правоохоронці.

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Водій був тверезий

Під час встановлення обставин водія перевірили на вміст алкоголю в крові. Виявилося, що він був абсолютно тверезий.

На фото помітно, що після аварії поряд стояв велосипед. Ймовірно, він належав хлопчику, який загинув.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого. Якщо водія визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років в’язниці.

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