Елітна квартира, коштовності та сумки Prada: як живе членкиня Вищої кваліфкомісії судів

Часто чиновники і не квапляться з виконанням своїх завдань. Інколи це зумовлено об'єктивними причинами, наприклад, значним навантаженням. В інших випадках – відвертим зловживанням.

"НЕчесть тижня"

Кожен, хто страждає від такої бездіяльності, може звернутись за захистом до суду. Саме так вирішили зробити представники громадської організації "Автомайдан", коли в Нацагенстві з запобігання корупції почали ззволікали з перевірками суддів.

Читайте також: Суддя випустив на волю злочинця, який знущався над донькою – згодом він вбив свого сина

Влітку 2017 року активісти "Автомайдану" виявили, що Тетяна Весельська, членкиня Вищої кваліфікаційної комісії суддів, приватизувала службову квартиру на свою доньку. І це попри те, що обоє уже мали дороге житло та високі статки.



Тетяна Весельська

Мабуть, ще одна квартира знадобилась, щоб зберігати численні коштовності, хутряні пальта, сумки Prada та кастрюлі за 130 000 гривень.

Все це членкиня ВККС задекларувала у 2016 році. Коли активісти порахували її готівкові заощадження, то з'ясувалось, що вони майже на 800 000 гривень перевищують доходи.



Декларація Тетяни Весельської

Перевіряти відповідність доходів витратам високопосадовців мало б Національне агенство з питань запобігання корупції. Тому активісти "Автомайдану" звернулась саме туди із повідомленням про ймовірне незаконне збагачення та декларування недостовіних відомостей.

У вересні 2017 року НАЗК вирішило провести повну перевірку декларації членкині ВККС за 2015 та 2016 роки. Така перевірку мала б тривати масимум 60 днів. У певних випадках дозволяється продовжити цей строк ще на 30 днів. Проте, ні за три місяці, ні за півроку, і навіть за рік перевірку не було завершено.

На численні запити "Автомайдану" приходили однакові відповіді – "готуємо проект рішення". Зрештою представники "Автомайдану" подали позов до суду про бездіяльність НАЗК. Справа дісталась судді Окружного адмінісуду міста Києва Ігорю Качуру. Саме цей суддя нещодавно приймав рішення про незаконність націоналізації "Приватбанку".

Чому націоналізували "Приватбанк"? "Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Качур також визнав, що позов Автомайдану є безпідставним. Суддя вирішив, що законодавством строк встановлено лише для проведення перевірки, а не для прийняття рішення. Тобто НАЗК може збирати і перевіряти інформацію всього 2-3 місяці, а думати, яке ж рішення прийняти, скільки завгодно.



Ігор Качур

У своєму рішенні Ігор Качур фактично зазначив, що "Автомайдан" не міг звертатись за захистом до суду, бо у громадської оганізації немає жодних прав, свобод чи інтересів у цьому питанні. Право подати заяву є, а от права на її розгляд у розумний строк – немає.

Премію "НЕчесть тижня" за ігнорування бездіяльності НАЗК отримує суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Ігор Качур.



Премію "НЕчесть тижня" отримав Ігор Качур

Честь тижня

Цікаво, що нещодавно колега Ігора Качура – інша суддя Окружного адмінсуду – винесла протилежне рішення в аналогічній справі "Автомайдану". Активісти подали ще один позов про бездіяльність до НАЗК через те, що нацагенство не квапились перевіряти декларації подані суддею Ольгою Ступак.



Ольга Ступак

Ще як суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Ступак не вказала у декларації, що проживає у розкішному будинку своєї свекрухи під Києвом. Згодом детективи НАБУ встановили, що цей будинок придбали за кошти чоловіка судді, які також не були задекларовані.



Розкішний будинок судді Ольги Ступак

Попри сумнівні статки та негативний висновок Громадської ради доброчесності на початку 2018 року Ольга Ступак все одно стала суддею Верховного Суду. Повну перевірку декларацій Ольги Ступак за 2015 та 2016 роки НАЗК розпочало ще у 2017 році.

Читайте також: Справедливість у судах: як суддя зменшив покарання пенсіонерки з 17 тисяч до 170 гривень

Суддя Марина Бояринцева, на відміну від свого колеги, вважає, що повна перевірка декларацій має проводитись у розумний строк. Суддя підрахувала, що перевірку декларацій Ступак мали перевірити більше ніж рік тому. При цьому Бояринцева звернула увагу, що у нацагенства не було причин відкладати чи продовжувати перевірку.

З посиланням на практику Європейського суду з прав людини, Марина Бояринцева пояснила, чому важливо, щоб держоргани вчасно та послідовно виконували покладені на них обов'язки.



Марина Бояринцева

Суддя також підкреслила, що "Автомайдан", як і інші громадські організації, у разі виявлення корупційних діянь у чиновників наділені правом звертатись до відповідних органів та мають право на належний розгляд своїх повідомлень.

Премію "Честь тижня" за ґрунтовне дослідження закондавства та матеріалі справи отримує суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Марина Бояринцева.



Премію "Честь тижня" отримала Марина Бояринцева

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.