Елітне майно та часті подорожі: як живе експрокурор Нечипоренко після затримання на хабарі

Колишнього районного прокурора Києва Сергія Нечипоренка вже приблизно 4 роки судять за хабар у 150 тисяч доларів, вироку він досі не отримав. До того ж Нечипоренко вигадав як вивести з-під арешту численне елітне рухоме та нерухоме майно в Україні. Він переписав все на дружину, з якою розлучився через два тижні після затримання.

Про розкішне життя колишнього прокурора після затримання дізнавались журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

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Журналісти проаналізували справу щодо затриманого на хабарі колишнього прокурора Шевченківського та Подільського районів Києва Сергія Нечипоренка, та з'ясували, що він вільно пересувається світом, йому повернули закордонний паспорт та зменшили заставу в 15 разів.

Що відомо про затримання Сергія Нечипоренка? У 2015 році працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки СБУ затримали прокурора Сергія Нечипоренка, який отримував від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 150 тисяч доларів США. Разом з ним був тодішній заступник прокурора Подільського району Олексій Білий.

Статки Нечипоренка

Нечипоренку завдяки оформленню розлучення із дружиною Іриною Ореховою та укладенню договору про розподіл майна вдалося захистити власні статки. Водночас журналісти "Схем" помітили, як Нечипоренко користується автівкою Toyota Land Cruiser, якою офіційно володіє його ексдружина Ірина Орехова. Саме на підставі розлучення суд зняв арешт з цієї машини.



Toyota Land Cruiser / Скріншот з відео

За період прокурорської служби і після неї родина Сергія Нечипоренка придбала елітне майно в Україні та автопарк дорогих авто.



Елітні авто родини Нечипоренко / Скріншот з відео

Зокрема, коли Нечипоренко очолював прокуратуру Шевченківського району Києва, у селі Хлепча на Київщині його родина придбала будинок площею 250 квадратних метрів. На його території є штучне озеро, тенісний корт, басейн. У той же період подружжя стало власниками чотирикімнатної квартири у житловому комплексі "Петропавлівський", який розташований у передмісті Києва. Окрім цього, офісних приміщень у центрі столиці: на Великій Житомирській, Богдана Хмельницького та проспекті Перемоги.



Будинок у селі Хлепча на Київщині / Скріншот з відео

Однак найцікавішим є те, що після відходу з держслужби в результаті люстрації Нечипоренко з дружиною продовжили купувати елітне майно. Наприклад, у 2015 році Ірина Орехова придбала у селі Лісники Київської області земельну ділянку під двоповерховою недобудовою.



Маєток у селі Лісники / Скріншот з відео

Того ж року у власності Орехової, поки вона офіційно була дружиною Нечипоренка, опинився ще один будинок поблизу Києва, у Петропавлівській Борщагівці. Його територія – майже 300 квадратних метрів, з охороною та басейном.



Будинок у Петропавлівській Борщагівці / Скріншот з відео

Куди найчастіше літав експрокурор

Найчастіше Нечипоренко літав до Болгарії та Великої Британії. У передмісті Лондона у двох школах навчався його старший син. Як з'ясували журналісти-розслідувачі, лише один семестр у приватній школі-пансіонаті Hurtwood House коштував понад пів мільйона гривень.

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У Болгарію експрокурор, ймовірно, літав до офіційно колишньої дружини Орехової та дітей. Як з’ясували "Схеми", родина Нечипоренків має низку елітного майна у трьох містах.

► У Бургасі – це квартира та паркомісце, записані на тещу експрокурора Галину Орехову.



Теща експрокурор Галина Орехова / Скріншот з відео

► У Святому Власі вона ж стала власницею ще двох апартаментів. А вже після того, як Нечипоренка затримали на хабарі, його вже формально колишня дружина Ірина Орехова придбала квартиру у тому ж будинку, де й мати.

► У столиці Болгарії Софії сім'я Нечипоренко має квартиру та паркомісце. Однак власницею цього майна теща прокурора Галина Орехова стала за місяць до резонансного затримання зятя. За це майно вона заплатила понад 5 мільйонів гривень.



Дружина Нечипоренка Ірина Орехова / Скріншот з відео

За даними джерел "Схем" у податковій, офіційних доходів самого Нечипоренка, його тещі та дружини не вистачило би для придбання цієї нерухомості.

"Схемам" не вдалося отримати коментар Галини та Ірини Орехової. На телефонні дзвінки та повідомлення в месенджері вони не відповіли. Сам Нечипоренко на більшість запитань журналістів після судового засідання відповідав: "Не хочу нічого пояснювати нікому".

Затягування справи

У Печерському, де накладали та знімали арешти з майна, систематично не викликались прокурори або навпаки – вони самі не приходили. У Шевченківському суді затягують справу за аналогічною причиною – хворіли судді та не приходили прокурори. Також там досі не допитали жодного свідка.

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"Схеми" також звернули увагу на зв'язки Нечипоренка із суддею, яка головує у справі щодо одержання ним хабаря. Саме вона зменшила заставу для нього з 3 мільйонів до 160 тисяч гривень. Чоловік судді Євген Голуб працював помічником Нечипоренка, коли той був прокурором Шевченківського району Києва. Однак сама суддя Голуб відповіла, що не вбачає у цьому конфлікту інтересів.

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