Елітні висотки: що може з'явитись на місці заводу Порошенка на Рибальському – фото

У 2018-му екс-регіонал та бізнесмен Сергій Тігіпко придбав завод "Кузня на Рибальському", який раніше був відомий, як "Ленінська кузня" у чинного президента Петра Порошенка.

Напередодні Тігіпко вперше розповів, що планує збудувати на території одного з найстаріших заводів Києва новий житловий масив та великий торгово-офісний центр.

Читайте також: Нищук не дозволив Тігіпку будувати хмарочос в центрі Києва

Що може з'явитись на місці заводу Порошенка?

На Рибальському може з'явитись житловий район з елітними багатоповерхівками.

За даними видання "Хмарочос", забудовник розглядає кілька пропозицій, одна з яких від City One Development.

Дивіться, як може виглядати елітний житловий квартал Lipki Island City Resort на Рибальському острові у Києві:

Як зміниться Рибальський острів?

Детальний план території, який Київрада затвердила у 2016 році, передбачає, що промислові зони на острові можуть забудувати житлом та мультифункціональними будівлями.

Площа кварталів багатоквартирної забудови може збільшитись з 5,3 гектара до 44,4 гектара, а населення з 1300 до 21 тисячі впродовж 5 років.

На сайтах з пошуку нерухомості уже можна знайти інформацію про ЖК Lipki Island City Resort на вулиці Набережно-Рибальській у Подільському районі Києва.

Відомо, що планують будувати житло бізнес-класу. 36 будинків будуть розраховані на понад 6 тисяч квартир.



ЖК Lipki Island City Resort планують збудувати на Рибальському острові у Києві

Станом на початок 2019 метр квадратний у новобудовах Києва бізнес-класу в середньому коштував 36,5 тисяч гривень.

Читайте більше про те, як змінились Ціни на первинному ринку житла Києва у лютому 2019