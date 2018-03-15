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Елітний бренд Versace відмовився від використання натурального хутра тварин

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Показ Versace
Показ Versace / www.gettyimages.in

Італійська компанія Versace назавжди відмовилась використовувати хутро тварин для модних колекцій. Таке бажання висловила Глава модного будинку Versace Донателла Версаче.

Про це повідомляють на The Guardian.

Вслід за італійським брендом сумок Furla, які лише вчора, 14 березня, оприлюднили заяву про відмову у своїх колекціях натурального хутра, наступною впливовою маркою став бренд Versace.

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Про відмову від натурального хутра в аксесуарах та одязі сестра засновника бренду Джанні Версаче – Донателла, розповіла в інтерв'ю журналу 1843 пише The Guardian.

Хутро? Я більше в цьому участі не беру. Я не хочу вбивати тварин, щоб створювати моду. Це здається мені неправильним,
– зазначила вона.


Донателла Версаче відмовилась від хутра у своєму модному будинку

Виконавчий директор британського відділення Міжнародного товариства захисту тварин (HIS) Клер Басс також прокоментував заяву Донателли.

"Versace – дуже впливовий люксовий бренд, що символізує розкіш і гламур. І його рішення припинити використовувати хутро показує, що гуманна мода зараз як ніколи в тренді", – зазначив чоловік.


Показ Versace з хутром у колекції 2017 року

Заява Версаче була досить несподіваною, оскільки на сайті модного будинку Versace на момент публікації інтерв'ю покупцям все ще пропонувалися "пальто, оброблені хутром, на які всі будуть озиратися". Крім того, досі в будинку Versace не висловлювали ніякого бажання наслідувати приклад інших модних будинків, які раніше заявили про відмову від використання натурального хутра.

Але, можливо, все змінилось і приклад Versace наслідують ще більше модних брендів.

Теги: LifeStyle світ тварин Мода Екологія
Джерело: 24 Канал
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