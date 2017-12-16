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КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Елітний магазин у Києві прикрасили гноєм: є фото

10:47, сьогодні 3330 Читать новость на русском

Мішки гною – екстер'єр елітного бутика. Таким дизайном красувався дорогий магазин одягу у центрі Києва. Невідомі мішками понавозили гною під вікнами фешенебельного магазину. Окрім того, хулігани розписали стіни бутика фразами: "за ґрати" і "кров на твоїх руках".

З самого ранку запахи гною змушують киян оминати елітний бутик у центрі столиці. На стінах також написи. За таких обставин працівники не можуть відкрити магазин.

Читайте також: Як припинити злочинні дії рейдерів

Неподалік від магазину – наліпка, на якій чотири прізвища: Ємельянов, Татьков, Малік та Бреславський. Винуватці акцій протесту – одіозні судді часів Януковича. Міністерство внутрішніх справ розслідувало не одну схему незаконного привласнення приватних підприємств за допомогою суду.

Зокрема, стверджують, – судді Артур Ємельянов, Віктор Татьков та Павло Малік причетні до супроводу рейдерських захоплень заводів, готелів, універмагів, ресторанів і навіть найбільшого в Європі ринку в Одесі.

Справи розподілялися на тих суддів, які були потрібні для того, щоб вони виносили неправосудні рішення у справах. Крім того, мова йде про те, що таким чином, за допомогою такого авторозподілу, виносилось суддями рішення, якими фактично у людей, грубо кажучи, рейдерили та "віджимали" бізнес,
– зазначила юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

Прокуратура ж звинувачує Ємельянова у незаконному втручанні в діяльність судових органів. Розслідування триває, але справа до суду не доходить вже 4 роки.

Про складу справу – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Судді Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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