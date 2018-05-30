Елізабет Херлі зізналася про ін'єкції ботоксу

Британська актриса та модель Елізабет Херлі у свої 52 роки не перестає демонструвати ідеальні форми тіла. Зірка запевняє, що не робила пластичних операції, але підтримує красу ін'єкціями ботоксу.

Про це вона розказала у розмові з Grazia. Окрім інтерв’ю, Херлі таож знялася у стильній фотосесії для глянцю.

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"Пластична хірургія? Я б боялася. Філлери? Забудьте про це! Але в моєму чолі ботокс", – щиро зізналася 52-річна Херлі.

Елізабет Херлі для Grazia

Елізабет також поділилася, як підтримує тіло у формі.

"Я не веганка, яка живе на зелених соках, я не ходжу фанатично у спортзал. Так, я займаюся йогою та пілатесом, але в останні вісім місяців ні, оскільки травмувала плече пилкою для підстригання кущів", – розповіла вона.

Херлі прокоментувала, як її син Деміен реагує на мамині звабливі фото в купальниках її бренду. За словами зірки, хлопець дуже підтримує її "як актрису та як сімейного годувальника".

"Я часто показую їх (фотографії) йому, перш ніж постити, бо він – молодь, він знає, що людям подобається", – сказала Елізабет і додала, що її син змалку любить гламур.