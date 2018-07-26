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Елтон Джон і принц Гаррі запускають спільну кампанію для боротьби зі СНІДом

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Елтон Джон і принц Гаррі
Елтон Джон і принц Гаррі / GettyImages

Знаменитий співак Елтон Джон і британський принц Гаррі вирішили об'єднатися заради боротьби зі СНІДом.

Під час 22-ї Міжнародної конференції з проблеми вірусу імунодефіциту у вівторок, 24 липня, принц Гаррі та Елтон Джон оголосили про створення спільної коаліції MenStar Coalition в боротьбі проти СНІДу, пише видання Harper's Bazaar.

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Кампанія стосується розширення досліджень і лікування ВІЛ-інфекції серед чоловіків з метою остаточного припинення епідемії СНІДу до 2030 року.

принц гаррі елтон джон
Принц Гаррі та Елтон Джон / Getty

Крім того, одним з основних завдань є спонукання чоловіків регулярно здавати аналізи на СНІД і проходити лікування в разі потреби.

Якщо ми хочемо виграти боротьбу зі СНІДом, ми повинні зробити все необхідне, щоб і чоловіки стали частиною вирішення проблеми. Настав час для створення глобальної коаліції, яка навчить чоловіків захищати не тільки себе, своїх дружин, дівчат, сестер і доньок, а й також братів і синів,
– заявив Елтон Джон.

принц гаррі елтон джон
Елтон Джон і принц Гаррі / Getty

Британський принц наголосив, що у світі дуже багато людей, які як і раніше ігнорують той факт, що відсутність належної уваги профілактиці та лікуванню ВІЛ веде до руйнівних наслідків.

Зауважимо, що покійна мати принца Гаррі принцеса Діана також опікувалася боротьбою зі СНІДом. Завдяки їй у 1987 році  з'явилось перше ВІЛ/СНІД відділення в лікарні у Великобританії.

Нагадаємо, Елтон Джон взяв участь у благодійній акції, яка стосується профілактики та залучення до боротьби зі СНІДом в Україні, в рамках фестивалю "Кураж Базар", який пройшов 28 травня у Києві.

Теги: LifeStyle Елтон Джон Королівська сім'я благочинність СНІД Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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