Елтон Джон присвятив пісню померлому реперу Мак Міллеру: зворушливе відео

Титулований музикант та співак Елтон Джон під час свого концерту присвятив пісню реперу Мак Міллеру, який помер у віці 26 років. Зворушливе відео з'явилось на YpuTube.

Як відомо, 7 вересня у Каліфорнії помер репер Мак Міллера (справжнє ім'я Малкольм Джеймс Маккормік). Тіло співака знайшли в його будинку в долині Сан-Фернандо. Правоохоронці припускають, що смерть вокаліста настала через передозування наркотиками.

Багато представників шоу-бізнесу відреагували на новину про смерть артиста. Не оминув увагою трагічну звістку й британський музикант Елтон Джон. Під час виступу в американському місті Аллентаун, що в штаті Пенсильванія, легендарний артист присвятив Мак Міллеру пісню "Don't let the sun go down on me".

"Неймовірно, він помер у 26 років. Незбагненно, що така молода людина, такий талант, може померти. І мені б хотілося послати всю нашу любов і добрі побажання його рідним, його сім'ї, його друзям. Мак, де б ти не був, сподіваюся, ти щасливий", – сказав зі сцени Елтон Джон.

Дивіться фрагмент виступу Елтона Джона у США (відео):