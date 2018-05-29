Елтон Джон у Києві: яскраві фото з благодійної акції
Відомий британський музикант Елтон Джон взяв участь у благодійній акції, яка стосується профілактики та залучення до боротьби зі СНІДом в Україні, в рамках фестивалю "Кураж Базар", який пройшов 28 травня у Києві.
Елтон Джон прийшов на подію у спортивному костюмі та яскравих червоних окулярах. Музикант взяв участь в ефір радіо "Хіт-ФМ" та роздав кілька автографів. Зірку супроводжував його чоловік Девід Ферніш.
Читайте також: Офіційно: Елтон Джон оголосив про завершення кар'єри
Пропонуємо переглянути добірку фото та відео з Елтоном Джоном на "Кураж Базарі".
Елтон Джон у Києві. Фото Дмитра Ларіна для ТаблоID
Елтон Джон з чоловіком. Фото ТаблоID
Елтон Джон з Оленою Пінчук. Фото ТаблоID
Елтон Джон. Фото ТаблоID
Не багато щасливчиків отримали фото з Елтоном Джоном, проте відвідувачі фестивалю активно робили фото біля картонно зображення легендарного музиканта.