Елтон Джон у Києві: яскраві фото з благодійної акції

Відомий британський музикант Елтон Джон взяв участь у благодійній акції, яка стосується профілактики та залучення до боротьби зі СНІДом в Україні, в рамках фестивалю "Кураж Базар", який пройшов 28 травня у Києві.

Елтон Джон прийшов на подію у спортивному костюмі та яскравих червоних окулярах. Музикант взяв участь в ефір радіо "Хіт-ФМ" та роздав кілька автографів. Зірку супроводжував його чоловік Девід Ферніш.

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Пропонуємо переглянути добірку фото та відео з Елтоном Джоном на "Кураж Базарі".

Допис, поширений Арт-завод Платформа (@artzavodplatforma) 28 Тра 2018 р. о 3:13 PDT

Допис, поширений AFEW-Ukraine (@afew.ukraine) 28 Тра 2018 р. о 10:39 PDT

Допис, поширений Yura Rakovskiy (@rakovskiy_yura) 28 Тра 2018 р. о 10:35 PDT

Допис, поширений Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Тра 2018 р. о 3:30 PDT

Допис, поширений Luda Deikun (@luda_deikun) 28 Тра 2018 р. о 4:12 PDT

Допис, поширений користувачем @creamy_clutch 28 Тра 2018 р. о 2:50 PDT

Допис, поширений Арт-завод Платформа (@artzavodplatforma) 28 Тра 2018 р. о 3:39 PDT

Елтон Джон у Києві. Фото Дмитра Ларіна для ТаблоID

Елтон Джон з чоловіком. Фото ТаблоID

Елтон Джон з Оленою Пінчук. Фото ТаблоID

Елтон Джон. Фото ТаблоID

Не багато щасливчиків отримали фото з Елтоном Джоном, проте відвідувачі фестивалю активно робили фото біля картонно зображення легендарного музиканта.

Допис, поширений Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Тра 2018 р. о 10:13 PDT

Допис, поширений Anna-Maria (@annamariaduet) 28 Тра 2018 р. о 8:15 PDT

Допис, поширений WOODPOSTERS (@wood.posters) 28 Тра 2018 р. о 5:30 PDT

Допис, поширений Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Тра 2018 р. о 7:42 PDT