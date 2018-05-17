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Елтон Джон виступить на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл

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Елтон Джон
Елтон Джон / Фото з відкритих джерел

71-річний культовий співак Елтон Джон зіграє на церемонії весілля принца Гаррі та Меган Маркл.

Востаннє співак брав участь у королівській церемонії 21 рік тому на похороні принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі, повідомляє видання Dailymail.

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Елтон Джон на похороні принцеси Діани

Як відомо, Елтон Джон був близьким другом принцеси, а сьогодні підтримує стосунки з принцами Гаррі та Вільямом.

Цікаво, що хоча співак виступить на церемонії весілля, запрошення як гість він не отримав.


Елтон Джон та принцеса Діана

Варто додати, що минулого літа Елтон провів час з принцом Гаррі на Сицилії. За словами співака, принц Гаррі йому розповідав, що він дуже закоханий в Меган. 

Нагадаємо, що вінчання принца Гаррі та Меган Маркл заплановане на 19 травня. Церемонія пройде в каплиці Святого Георгія, що у Віндзорському палаці. 

Теги: LifeStyle Музика Королівське весілля Королівська сім'я Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Елтон Джон
Джерело: 24 Канал
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