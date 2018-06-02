Елтон Джон зустрівся з українським хлопчиком, якого хотів всиновити 9 років тому

Сер Елтон Джон, який на тижні побував у Києві в рамках українського фестивалю "Кураж базар", зустрівся з ВІЛ-інфікованим 10-річним хлопчиком, якого не зміг усиновити 9 років тому.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

71-річний британський музикант давно чекав цієї зустрічі, оскільки у 2009 році, коли він мав бажання всиновити хлопчика Лева Агеєва, українська влада відповіла йому відмовою через вік (на той момент співакові був 61 рік) і нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

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Однак хлопчик, якого Елтон вперше побачив у спеціалізованому дитячому будинку для ВІЛ-інфікованих дітей в Макіївці Донецької області, охоче позував з музикантом на тлі старих фотографій, зроблених під час їхньої першої зустрічі.



Елтон Джон з 10-річним Левом Агеєвим



Елтон Джон і Лев Агеєв у 2009 році

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Як виявилось, незважаючи на заборону всиновлення Льва, на початку війни на Донбасі бабуся хлопчика попросила Елтона допомоги перевезти його у більш безпечне місце. Так, за сприяння співака Лев і його брат Артем разом з бабусею переїхали у Львів. І тепер, через кілька років на запрошення фонду "АнтиСНІД" Олени Пінчук, британський співак знову побачив, як хлопчик виріс та дізнався, як він сьогодні живе.