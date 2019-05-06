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      Email Marketing Day: безкоштовна онлайн-конференція

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      Email Marketing Day: безкоштовна онлайн-конференція

      В 2019 вже ніхто не ховає email-маркетинг – а просто правильно використовує цей інструмент для залучення клієнтів і збільшення продажів.

      І якщо ви, як і ми, вважаєте, що email-маркетинг був і залишається головним каналом для лідогенераціі – цей захід для вас.

      17 травня, о 10:00 приєднуйтесь до безкоштовної онлайн-конференції – Email Marketing Day, яку організовує Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts.

      Пора розставити всі крапки на "і" та довести, що email-маркетинг в хороших руках – це прекрасний інструмент, який принесе велику користь для бізнесу і значно підніме продажі.

      Що вас чекає на конференції?

      • 14 доповідей з практичними прикладами, кейсами та особистим досвідом;
      • 8 годин корисної інформації;
      • можливість задати спікеру питання в чаті;
      • бонуси і плюшки від організаторів і партнерів.

      Ви почуєте доповіді від справжніх професіоналів своєї справи, які розкажуть все про тренди, прийоми та методи проведення ефективних розсилок.

      Хто спікери? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Олександр Рись (SendPulse), Галина Панасюк (Busfor), Олена Мельон (Kasta), Катерина Гречко (LivePige), Дар'я Іванова і багато інших відомих фахівці галузі.

      Для кого конференція?

      • для email-маркетологів;
      • для маркетологів і керівників відділу маркетингу;
      • для власників бізнесу і керівників компаній;
      • для представників e-commerce.

      Захід буде корисно всім, хто хоче навчиться використовувати цей потужний інструмент для своїх цілей і завдань.

      З доповідей ви дізнаєтеся:

      • актуальні тенденції email-маркетингу в 2019 році;
      • як зібрати базу для розсилки і як з нею працювати;
      • як сформувати лояльність через промо-листи;
      • як збільшити продажі за допомогою email-розсилок і багато іншої корисної інформації.

      Як стати учасником? Участь безкоштовна, вам всього лише потрібно попередньо зареєструватися. У день заходу на пошту прийде нагадування і посилання на трансляцію.

      А для тих, хто не зможе бути в онлайні 17 травня – доступні до придбання запис конференції і презентації. До того ж зараз у вас є шанс заощадити і придбати записи по early bird price. Поспішайте!

      ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

      Організатори і спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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