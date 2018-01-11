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Ембер Херд з’явилась на вечірці у напівпрозорій сукні: пікантні фото

21:31, 11 січня 2047 Читать новость на русском
Ембер Херд на The Art of Elysium Heaven Gala
Ембер Херд на The Art of Elysium Heaven Gala / www.gettyimages.in

Голлівудська актриса та подруга Ілона Маска Ембер Херд вразила всіх своїм відвертим виходом на 11-ту щорічну вечірку The Art of Elysium Heaven Gala, що пройшла в Лос-Анджелесі ще 6 січня.

Зірка виглядала просто розкішному у своєму досить відвертому образі: Ембер одягнула довгу сріблясту напівпрозору сукню з великим розрізом на грудях та відкритими плечима.

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Свій вихід вона доповнила коштовними сережками, босоніжками незвичайного фасону та підібраною зачіскою та червоною помадою.

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Кіно
Джерело: The Mirror
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