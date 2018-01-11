Ембер Херд з’явилась на вечірці у напівпрозорій сукні: пікантні фото
21:31, 11 січня 2047 Читать новость на русском
Голлівудська актриса та подруга Ілона Маска Ембер Херд вразила всіх своїм відвертим виходом на 11-ту щорічну вечірку The Art of Elysium Heaven Gala, що пройшла в Лос-Анджелесі ще 6 січня.
Зірка виглядала просто розкішному у своєму досить відвертому образі: Ембер одягнула довгу сріблясту напівпрозору сукню з великим розрізом на грудях та відкритими плечима.
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Свій вихід вона доповнила коштовними сережками, босоніжками незвичайного фасону та підібраною зачіскою та червоною помадою.
Джерело: The Mirror
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