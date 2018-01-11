Ембер Херд з’явилась на вечірці у напівпрозорій сукні: пікантні фото

Голлівудська актриса та подруга Ілона Маска Ембер Херд вразила всіх своїм відвертим виходом на 11-ту щорічну вечірку The Art of Elysium Heaven Gala, що пройшла в Лос-Анджелесі ще 6 січня.

Зірка виглядала просто розкішному у своєму досить відвертому образі: Ембер одягнула довгу сріблясту напівпрозору сукню з великим розрізом на грудях та відкритими плечима.

Читайте також: Невже знову разом: Ілона Маск та Ембер Херд святкують Новий рік в Чилі – фотодоказ

Свій вихід вона доповнила коштовними сережками, босоніжками незвичайного фасону та підібраною зачіскою та червоною помадою.