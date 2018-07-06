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Ембер Хьорд назвали рабовласницею і звинуватили у расизмі: подробиці скандалу

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Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Фото з відкритих джерел

Голлівудська кіноактриса, екс-дружина Джонні Деппа Ембер Хьорд опинилася у центрі скандалу, пов'язаного з мігрантами. Дівчина опублікувала пост про контрольно-пропускний пункт у Голлівуді, який користувачі визнали расистським.

Про це повідомляє Harper's Bazaar.

"Просто чула, що в Голлівуді є контрольно-пропускний пункт, розташований за декілька кварталах від того місця, де я живу. Якщо ви тут живете, краще підвозьте своїх хатніх робітниць, нянь і озеленювачів до будинку ввечері", – написала Хьорд на своїй сторінці у Twitter.

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Користувачі соціальних сторінок у відповідь звинуватили акторку у расизмі і порівняли з рабовласником початку 19 століття. Крім того, юзери заявили, що вона належить до еліти і поняття не має про реальні масштаби проблеми.

"Повинні тільки домогосподарки, озеленювачі і няні турбуватися? На цю роботу тільки нелегальних мігрантів наймають?", "Ви схожі на жителя півдня 1800-х років, який попереджає всіх інших багатих рабовласників"," Щоб ви знали, поліція весь час перевіряє вуличні контрольно-пропускні пункти. Нічого нового в цьому немає, але в вашому закритому суспільстві про це явно не чули", – коментували допис читачі.

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Після цього Хьорд видалила пост і опублікувала чорно-біле фото дівчинки в футболці з написом "Місце народження: Земля, раса: людина, політичні переконання: свобода, релігія: любов".

 

Теги: LifeStyle Скандал Новини США Джонні Депп
Джерело: 24 Канал
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