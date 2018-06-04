Ембер Хьорд похизувалася фігурою у купальнику: фото
Голлівудська актриса Ембер Хьорд відправилася відпочивати у тропічні місця, але не забуває тішити прихильників фотографіями у купальнику.
Ембер виклала в Instagram кадри з сонячного пляжу, де проводила час минулий тиждень.
На одному з фото 32-річна актриса позує у світлому купальнику, демонструючи своє спортивне тіло. Під цією фотографією тисячі фанатів написали Хьорд схвальні коментарі: "Чиста краса", "Дуже красива леді".
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Ембер Хьорд
Джерело: 24 Канал
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