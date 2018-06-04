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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

Ембер Хьорд похизувалася фігурою у купальнику: фото

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Ембер Хьорд
Ембер Хьорд / Фото з Іnstagram

Голлівудська актриса Ембер Хьорд відправилася відпочивати у тропічні місця, але не забуває тішити прихильників фотографіями у купальнику.

Ембер виклала в Instagram кадри з сонячного пляжу, де проводила час минулий тиждень.

На одному з фото 32-річна актриса позує у світлому купальнику, демонструючи своє спортивне тіло. Під цією фотографією тисячі фанатів написали Хьорд схвальні коментарі: "Чиста краса", "Дуже красива леді".

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Ембер Хьорд

 

Теги: LifeStyle Мода Кіно
Джерело: 24 Канал
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