Ембер Хьорд знялась для глянцю та зізналась, чому друзі називають її "міс Безумство": фото

Американська актриса Ембер Хьорд стала героїнею грудневого випуску британського видання Marie Claire. Для глянцю зірка знялась у яскравій фотосесії та відверто поділилась думками щодо своєї бісексуальності.

Колишня дружина Джонні Деппа та екс-дівчина мільярдера Ілона Маска у новій фотосесії приміряла декілька гламурних образів від Dolce & Gabbana, Givenchy і Gucci. Автором фотоісторії став англійський фотограф Теш.

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Ембер Хьорд для Marie Claire

В інтерв’ю зірка розповіла, що їй завжди щастило на жінок більше, ніж на чоловіків, але вона все ще сподівається знайти людину, з якою б у неї були стабільні відносини: "Мене рідко ваблять... "здорові". Але я все ще сподіваюся. Я сподіваюся випробувати щирий потяг до того, з ким можливі здорові взаємини. Я дуже цього хочу".

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Окрім того Ембер Хьорд додала, що друзі називають її справжньою "міс Безумство", адже всі романи актриси на їхню думку є божевіллям.

Мої стосунки – це вічний привід для насмішок серед моїх близьких друзів. Вони називають мене "міс Безумство". Вони завжди кажуть, що все це виглядає занадто дивно,

– поділилась кіноактриса.



Ембер Хьорд для Marie Claire



Ембер Хьорд для Marie Claire



Ембер Хьорд для Marie Claire



Ембер Хьорд для Marie Claire



Ембер Хьорд для Marie Claire



Ембер Хьорд для Marie Claire