Embr Wave – інноваційний браслет, який допоможе освіжитися влітку та зігріє взимку

Embr Wave – винахід, який виконує функцію портативного персонального термостата. Його ідея в тому, щоб люди, надто чутливі до температури навколишнього середовища, почували себе комфортніше. Це диво техніки може подарувати омріяну прохолоду у спеку і зігріти в лютий мороз.

Embr Wave – невеликий наручний пристрій, який здатен рятувати від виснажливої літньої задухи, так само, як і від дошкульного холоду взимку.

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Сприйняття температури, як пояснюють розробники, річ дуже суб'єктивна. Якщо, наприклад, помістити на шкіру людини щось холодне в спеку чи, навпаки, якийсь теплий предмет у холод – людина від цього почуватиметься краще. Гаджет працює за тим же принципом, наче крихітний кондиціонер. Завдяки цьому мозок людини отримує сигнал, схожий на той, який надходить під час занурення руки в крижану або в теплу воду.

Браслет може видатися надто масивним, втім, носити його постійно немає змісту. Для досягнення бажаного ефекту достатньо одягти та активувати пристрій на кілька хвилин, коли стає нестерпно спекотно чи холодно.



Браслет дещо масивний, але носити його постійно нема потреби

Натиснули з однієї сторони браслета – отримали рятівну свіжість, натиснули з іншої – зігрілися. Зміну температури користувач відчує впродовж кількох хвилин. Embr Wave змінює її за допомогою приємних тілу людини хвиль. За бажання, процедуру можна повторити знову і знову, обравши потрібний режим та температуру.

Перед виходом на масовий ринок цей наручний "міні-кондиціонер" тестували на собі добровольці, і, як самі зізналися, залишилися ним задоволені.