18:57
2 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 9°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    27°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретна коробка для Кім Чен Ина. Молитва до Путіна
Вєсті Кремля
23:36, 1 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, сьогодні
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Емігрант Антін Мухарський приїхав до Києва

803 Читать новость на русском
Антін Мухарський приїхав у Київ
Антін Мухарський приїхав у Київ / Facebook

Скандальний актор та шоумен Антін Мухарський, який залишив Україну і намагається отримати політичний притулок в Європі, завітав до Києва.

Про це повідомляє артист на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Антін Мухарський голяка протестував під судом у Києві: відео 18+

Антін Мухарський приїхав на "Книжковий Арсенал", де він проводив автограф-сесію своєї нової книжки.

"Я в Києві. Ненадовго. Друзі, хто хоче побачитися, придбати мої книжки чи диски з автографом, познайомитися особисто, сфотографуватися або просто потиснути руку, поговорити на різні теми, чекаю на вас на Книжковому Ареналі на стенді видавництва "Люта справа", – написав артист на своїй сторінці Facebook. 

Нагадаємо, нещодавно Антін Мухарський покинув Україну та намагається отримати політичний притулок у Європі. Нещодавно шоумен у своєму Facebook розповів про труднощі свого емігрантського життя.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
1 червня, 19:25 Вода і не тільки: що ви знаєте про напої
603
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук