Емігрант Антін Мухарський приїхав до Києва

Скандальний актор та шоумен Антін Мухарський, який залишив Україну і намагається отримати політичний притулок в Європі, завітав до Києва.

Про це повідомляє артист на своїй сторінці у Facebook.

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Антін Мухарський приїхав на "Книжковий Арсенал", де він проводив автограф-сесію своєї нової книжки.

"Я в Києві. Ненадовго. Друзі, хто хоче побачитися, придбати мої книжки чи диски з автографом, познайомитися особисто, сфотографуватися або просто потиснути руку, поговорити на різні теми, чекаю на вас на Книжковому Ареналі на стенді видавництва "Люта справа", – написав артист на своїй сторінці Facebook.

Нагадаємо, нещодавно Антін Мухарський покинув Україну та намагається отримати політичний притулок у Європі. Нещодавно шоумен у своєму Facebook розповів про труднощі свого емігрантського життя.