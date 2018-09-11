"Еміграцію відчаю" зупинять не залякування, а економічні перетворення, – Тимошенко

Радянські методи залякування, до яких вдається влада, не зменшать потоку заробітчан. Трудову міграцію зупинить створення українцям достойних умов життя на Батьківщині.

Так Юлія Тимошенко відреагувала на резонансне рішення голови Львівської ОДА інформувати громадян про небезпеки праці за кордоном.

"Читаю новину: "Голова Львівської державної адміністрації Олег Синютка доручив виготовити буклети для мешканців області про страхи та ризики роботи за кордоном"… У такий спосіб керівник Львівщини, очевидно, хоче вирішити проблему відтоку робочої сили – залякуванням! Я б порадила не морочитися і відразу забирати у людей паспорти… Має спрацювати!", – написала Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук.

На думку лідера "Батьківщини", мільйон українців щороку їде шукати кращої долі по світах зовсім не через нерозуміння складнощів, які там чекають на людей. А тому, що в Україні лишатися немає жодного сенсу: "ні роботи, ні заробітку, ні перспектив".

Відтік робочої сили зупинить лише створення людям пристойних умови життя і праці, вважає Юлія Тимошенко.

Люди шукають надію і сподівання, вони не хочуть виїжджати, але в них просто немає іншого виходу. Це – еміграція відчаю. Люди хочуть поваги і достойного життя для себе та своїх дітей. А діяльність (бездіяльність) та байдужість влади лякають їх сьогодні значно більше, ніж полуничні ділянки у Польщі,

– переконана лідер партії.

Нагадаємо, вирішення проблеми трудової міграції є одним головних завдань Нового економічного курсу Юлії Тимошенко – програми економічних перетворень, яку буде презентовано в Києві 21 вересня.



На думку лідера "Батьківщини", індустріалізація аграрного комплексу та зниження кредитних ставок для розвитку малого бізнесу суттєво підвищать рівень життя, тож працювати в Україні стане вигідніше, аніж за кордоном.