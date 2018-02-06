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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ НОВИНИ ПОЛЬЩІ

Емілі Ратажковскі засвітила груди у рекламі купальників: спокусливі фото

03:00, сьогодні 7475 Читать новость на русском

Топ-модель Емілі Ратажковскі приміряла купальники власної торгової марки Inamorata Swim.

Зокрема модель порадувала шанувальників знімком в Instagram, на якому позує в крихітному бікіні, в якому показала пишні груди.

Читайте також: У мережу виклали відверті фото оголеної Емілі Ратажковскі (18+)

@inamorataswim

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Теги: Фотоновини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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