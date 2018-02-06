Емілі Ратажковскі засвітила груди у рекламі купальників: спокусливі фото
03:00, сьогодні 7475 Читать новость на русском
Топ-модель Емілі Ратажковскі приміряла купальники власної торгової марки Inamorata Swim.
Зокрема модель порадувала шанувальників знімком в Instagram, на якому позує в крихітному бікіні, в якому показала пишні груди.
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Джерело: 24 Канал
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