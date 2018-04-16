Емілі Ратажковскі натякнула, що вагітна

Фанати відомої американської моделі Емілі Ратажковскі переконані, що дівчина вагітна і натякає на це у соціальній мережі.

Про це повідомляє The Sun.

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Як відомо, Емілі раптово оголосила про весілля з продюсером та актором Себастьяном Бір-Маклардом, яке відбулося 23 лютого.

Емілі Ратажковскі з Себастьяном Бір-Маклардом

Емілі Ратажковскі вагітна?

А після останньої фотографії моделі в Instagram її прихильники вирішили, що Ратажковскі чекає на первістка.

На знімку Емілі приклала фрукт до живота і підписала кадр "Плід".

Якщо припущення фанатів підтвердяться, то це буде перша дитини Ратажковскі.