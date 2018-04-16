Емілі Ратажковскі натякнула, що вагітна
Фанати відомої американської моделі Емілі Ратажковскі переконані, що дівчина вагітна і натякає на це у соціальній мережі.
Про це повідомляє The Sun.
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Як відомо, Емілі раптово оголосила про весілля з продюсером та актором Себастьяном Бір-Маклардом, яке відбулося 23 лютого.
Емілі Ратажковскі з Себастьяном Бір-Маклардом
Емілі Ратажковскі вагітна?
А після останньої фотографії моделі в Instagram її прихильники вирішили, що Ратажковскі чекає на первістка.
На знімку Емілі приклала фрукт до живота і підписала кадр "Плід".
Якщо припущення фанатів підтвердяться, то це буде перша дитини Ратажковскі.
Джерело: 24 Канал
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