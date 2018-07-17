Емілі Ратажковскі оголила груди і показала пружні сідниці: відверті фото 18+

Супермодель Емілі Ратажковскі потішила мережу черговими еротичними кадрами, на яких сміливо демонструє всі свої принади.

Власний бренд купальників Емілі під назвою "Inamorataswim" дозволяє моделі частіше демонструвати своє тіло прихильникам. Сексуальні фасони купальників підкреслюють її форми, вигідно представляючи її перед публікою.

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Відтак, американська красуня вкотре у звабливому бікіні оголила груди в Instagram, прикривши їх традиційно руками, а також показала пружні сідниці на фоні екзотичних пейзажів та доглянутий плоский живіт.



Емілі Ратажковскі

На одному з останніх фото зірка також показала знімок, на якому оголеною лежить у ліжку з білими простирадлами на фоні книжкових полиць.