Емілі Ратажковскі оголилася у провокаційній рекламі парфумів: фото, відео

Американська модель та зірка соцмереж Емілі Ратажковскі знялася для реклами без білизни.

27-річна красуню стала обличчям парфумів бренду Paco Rabanne під назвою "Pure XS". Про розповіла сама модель на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Емілі, вона дуже схвильована від такої відповідальної місії, а стати частиною подібної компанії було її мрією.

У рекламному ролику дівчина йде коридором, а на її залицяльників чекають різноманітні пастки. Доходячи до спальні, Ратажковскі оголюється на наносить парфуми.

Емілі Ратажковскі у рекламі Paco Rabanne

Кадр з відео

Емілі Ратажковскі у рекламі Paco Rabanne: відео