Емілі Ратажковскі оголилася у провокаційній рекламі парфумів: фото, відео
Американська модель та зірка соцмереж Емілі Ратажковскі знялася для реклами без білизни.
27-річна красуню стала обличчям парфумів бренду Paco Rabanne під назвою "Pure XS". Про розповіла сама модель на своїй сторінці в Instagram.
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За словами Емілі, вона дуже схвильована від такої відповідальної місії, а стати частиною подібної компанії було її мрією.
У рекламному ролику дівчина йде коридором, а на її залицяльників чекають різноманітні пастки. Доходячи до спальні, Ратажковскі оголюється на наносить парфуми.
Емілі Ратажковскі у рекламі Paco Rabanne
Кадр з відео
Емілі Ратажковскі у рекламі Paco Rabanne: відео
Джерело: 24 Канал
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