Емілі Ратажковскі оголилася у ванній: спокусливі фото
Модель Емілі Ратажковскі поділилася серією звабливих знімків з її останньої зйомки для Paper Magazine.
Не одному з кадрів 27-річна зірка позує у ванній кімнаті. Інтимні частини свого тіла Ратажковскі кокетливо прикриває рушником, що надає її образу ще більше сексуальності.
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У фотосесії Емілі зображена з короткою стрижкою, але скоріше за все це не зміни іміджу, а парик.
Джерело: 24 Канал
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