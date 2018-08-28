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Емілі Ратажковскі оголилася у ванній: спокусливі фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Фото з Іnstagram

Модель Емілі Ратажковскі поділилася серією звабливих знімків з її останньої зйомки для Paper Magazine.

Не одному з кадрів 27-річна зірка позує у ванній кімнаті. Інтимні частини свого тіла Ратажковскі кокетливо прикриває рушником, що надає її образу ще більше сексуальності.

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У фотосесії Емілі зображена з короткою стрижкою, але скоріше за все це не зміни іміджу, а парик.

 

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі Еротика
Джерело: 24 Канал
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