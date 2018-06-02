Емілі Ратажковскі опублікувала нові спокусливі фото з Парижу (18+)
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Відома американська модель Емілі Ратажковскі вкотре зачарувала прихильників своїми звабливими фото.
Супермодель опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Лише за перші години після публікації Емілі Ратажковскі у Парижі, шанувальники залишили тисячі задоволених відгуків та понад 700 тисяч вподобань.
Емілі Ратажковскі / Instagram
Фото з італійським сиром бурратою, Емілі підписала як "EmRata x BurRata"
Емілі Ратажковскі / Instagram
Емілі Ратажковскі / Instagram
Хто така Емілі Ратажковскі?Ратажковскі популярна американська модель, які прославилася розкутістю та своєю сексуальною фігурою.
Джерело: 24 Канал
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