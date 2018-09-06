Емілі Ратажковскі поділилась секретами щоденного макіяжу для Vogue: відео

Зваблива американська модель Емілі Ратажковскі у новому відеоролику для знаменитого глянцю Vogue показала процес створення щоденного 5-хвилинного макіяжу. Її б’юті-образ виявився дуже красивим та легким у виконанні.

Оскільки Емілі цього літа багато відпочивала та засмагала під сонцем, вона показала сяючий макіяж для смаглявої шкіри. Для "мейка-апу" модель покроково використовує: традиційний тональний крем на тон світліший ніж колір шкіри, гель та щіточку для брів, хайлайтер, рум’яна, бронзатор, консилер, пастельні тіні для повік, туш для вій, олівець, помаду та сяючий блиск для губ.

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Емілі розповіла у відео, як наносить свій щоденний макіяж

Що цікаво, для нанесення компонентів макіяжу Емілі Ратажковскі здебільшого користується не спонжами та спеціальними кісточками, а пальцями рук. Зірка зазначає, що так їй значно зручніше і вона може ретельніше та краще виділити ті зони обличчя, які їй потрібно.

Як відомо, сайт Vogue традиційно публікує відео з зірками, які діляться б'юті-секретами.