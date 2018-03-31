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Емілі Ратажковскі поділилася сексуальними світлинами: фото

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Нові сексуальні фото Емілі Ратажковскі
Нові сексуальні фото Емілі Ратажковскі / Фото з соцмереж

Відома американська модель Емілі Ратажковскі вкотре порадувала сексуальними світлинами своїх шанувальників в Instagram.

У своєму Instagram сексапільна модель виклала спокусливі фото, які за годину зібрали більше 100 тисячі вподобань та багато похвальних коментарів.

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На першій світлині Емілі в синьому бікіні в горошок із закритими очима позує біля автомобіля, в якому сидить її чоловік, дивлячись на свою чарівну дружину.

На другій світлині Ратажковскі в червоній сексуальній білизні спокусливо дивиться в камеру, демонструючи свої ідеальні форми.

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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