Емілі Ратажковскі похизувалась ідеальними формами в білизні: спокусливе фото

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі вкотре довела, що має ідеальну фігуру. Струнка зірка постала перед прихильниками в одній білизні.

Як відомо, відвертими знімками 26-річна Емілі Ратажковскі доводить, що не соромиться свого тіла. Окрім цього, нещодавно модель зайнялась розробкою власної лінії купальників, яку назвала Inamorataswim. Один із них Емілі Ратажковскі показала на новій світлині в Instagram.

Читайте також: Відома модель Емілі Ратажковскі показала спокусливі фото з відпочинку

Модель позує у ванній кімнаті в одних трусах. При цьому Емілі Ратажковскі грайливо прикриває оголені груди, контури яких видніються у дзеркалі. Пікантний образ зірка доповнила білосніжним рушником, яким замотала волосся.

Я не думаю, що ви готові до цього. Великі речі невдовзі будуть в Inamorataswim,

– підписала знімок Емілі Ратажковскі.

Новим вбранням модель вже зацікавила користувачів соціальної мережі, які із захватом коментували спокусливі форми знаменитості.