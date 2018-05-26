Емілі Ратажковскі похизувалась ідеальною фігурою та пікантним декольте в Лас-Вегасі: фото

Одна із найвідоміших моделей світу Емілі Ратажковскі засвітилась на світському заході у скромній сукні. Вбрання підкреслило ідеальну фігуру манекенниці та спростувала всі чутки про її вагітність.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Світська вечірка відбулась у Лас-Вегасі. Курортне місто перетворилось на скупчення зірок та їх прихильників, адже селебрітіз завітали на відкриття Apex Social Club і Camden Coxtail Lounge в одному з найвідоміших казино Лас-Вегаса – Palms Casino Resort.

Читайте також: Українську модель порівняли з Емілі Ратажковскі: гарячі фото

Не оминула увагою цю подію й Емілі Ратажковскі, яка обрала для заходу стильну сукню бежевого кольору з пікантним декольте. Міді-сукня неймовірно підкреслила струнке тіло зірки. Емілі Ратажковскі підібрала до образу червоний клатч та босоніжки на підборах бронзового кольору.



Емілі Ратажковскі на червоній доріжці в Лас-Вегасі



​Еміла Р атажковскі



Емілі Ратажковскі засвітила пікантне декольте

Варто зазначити, що Емілі Ратажковскі приїхала на світських захід без свого чоловіка – актора та продюсера Себастьяна Бір-Маккларда. Однак зірка виглядала від цього не розгублено, а навпаки – насолоджувалась увагу журналістів та фотографів.



Емілі Ратажковскі в Лас-Вегасі

Це не єдина сукня тілесного кольору в гардеробі моделі. Нещодавно Емілі Ратажковскі гуляла вулицями Нью-Йорка у подібній сукні. Як завжди, манекенниця виглядала розкішно.