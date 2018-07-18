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Емілі Ратажковскі похизувалась спортивною фігурою в міні-сукні

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / dailymail.co.uk

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі гуляла вулицями Нью-Йорка в стильній міні-сукні. Зірка показала спортивну ідеальну фігуру.

Одна із найсексуальніших моделей світу Емілі Ратажковскі часто постає перед прихильниками в звабливих образах. Таким чином зірка підтверджує свої слова, що жінка не повинна приховувати красу свого тіла та не має соромитись своїх форм.

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Комплексів у перспективної манекенниці нема, тому вона обирає сміливе вбрання навіть на звичайну прогулянку Нью-Йорком. Папараці зуміли сфотографувати Емілі, коли вона пройшлась вулицею у міні-сукні в кольорову смужку. До літнього одягу вона підібрала білі кросівки та сумку через плече. Стильні окуляри та аксесуари завершили образ Емілі Ратажковскі.

Варто зазначити, що у приталеному одязі зірка вкотре продемонструвала ідеально струнку фігуру. Емілі Ратажковскі виглядала розкішно у буденному образі, що підкреслили й експерти видання The Daily Mail.


Емілі Ратажковскі в Нью-Йорку / The Daily Mail


Чарівна модель Емілі Ратажковскі


Літній look Емілі Ратажковскі

Теги: LifeStyle Емілі Ратажковскі Мода Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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