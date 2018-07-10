Емілі Ратажковскі похизувалася пружними сідницями на звабливому фото

Знаменита 27-річна американська модель Емілі Ратажковскі продовжує ділитися з прихильниками фотографіями зі своєї відпустки на грецькому острові Міконос.

Емілі виклала новий кадр з своїх грецьких канікул, на якому повернулася до камери спиною і позує топлес.

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За один день знімок набрав понад 1,4 мільйона лайків і більше 6 тисяч захоплених коментарів.

Емілі Ратажковскі показала ідеальну фігуру

Ратажковскі підписала звабливий кадр тільки одним словом "Марс".

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 7 Лип 2018 р. о 6:07 PDT