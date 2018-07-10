Емілі Ратажковскі похизувалася пружними сідницями на звабливому фото
Знаменита 27-річна американська модель Емілі Ратажковскі продовжує ділитися з прихильниками фотографіями зі своєї відпустки на грецькому острові Міконос.
Емілі виклала новий кадр з своїх грецьких канікул, на якому повернулася до камери спиною і позує топлес.
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За один день знімок набрав понад 1,4 мільйона лайків і більше 6 тисяч захоплених коментарів.
Емілі Ратажковскі показала ідеальну фігуру
Ратажковскі підписала звабливий кадр тільки одним словом "Марс".
Джерело: 24 Канал
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