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Емілі Ратажковскі похизувалася пружними сідницями на звабливому фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Фото з Instagram

Знаменита 27-річна американська модель Емілі Ратажковскі продовжує ділитися з прихильниками фотографіями зі своєї відпустки на грецькому острові Міконос.

Емілі виклала новий кадр з своїх грецьких канікул, на якому повернулася до камери спиною і позує топлес.

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За один день знімок набрав понад 1,4 мільйона лайків і більше 6 тисяч захоплених коментарів.

Емілі Ратажковскі показала ідеальну фігуру 

Ратажковскі підписала звабливий кадр тільки одним словом "Марс".

 

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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