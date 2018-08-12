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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Емілі Ратажковскі похизувалася звабливими сідницями на відпочинку: фото

697 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram

Американська модель Емілі Ратажковскі вкотре продемонструвала спосуливу фігуру в купальниках її власного бренду "Inamorataswim".

Ратажковскі опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Емілі Ратажковсі позувала на гідроциклі в купальнику, рятувальному жилеті і в шоломі. Модель вкотре зробила акцент на своїх сідницях.

"Дякую, Італія – найкраща", – прокоментувала Емілі короткий ролик, на якому позує на яхті.

Дивіться відео з Емілі Ратажковскі: 

 

Теги: LifeStyle Еротика Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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