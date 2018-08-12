Емілі Ратажковскі похизувалася звабливими сідницями на відпочинку: фото
Американська модель Емілі Ратажковскі вкотре продемонструвала спосуливу фігуру в купальниках її власного бренду "Inamorataswim".
Ратажковскі опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram.
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Емілі Ратажковсі позувала на гідроциклі в купальнику, рятувальному жилеті і в шоломі. Модель вкотре зробила акцент на своїх сідницях.
"Дякую, Італія – найкраща", – прокоментувала Емілі короткий ролик, на якому позує на яхті.
Дивіться відео з Емілі Ратажковскі:
Джерело: 24 Канал
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