Емілі Ратажковскі зачарувала ідеальними формами у новому відео та фото в Instagram

Зірка соцмереж та улюблениця мільйонів – модель Емілі Ратажковскі, потішила шанувальників новими кадрами. Зірка не лише продемонструвала відмінні форми, а й прорекламувала купальник власної торгової марки Inamorata Swim.

У новому сексуальному фото зірка приміряла пляжний стильний образ, за який відповідав французький модельєр Саймон Порт Жаквемус. Наразі модель перебуває в Греції.

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Для світлини зірка обрала білі широкі штани, що зав'язуються на животі, білі кросівки та модний купальник. Бюстгальтер її бренду виконаний у синьому кольорі у "білий горох", який є надзвичайно популярним цього сезону. Головним аксесуаром фотографії став солом'яний капелюх з максимальними полями.



Емілі Ратажковскі

Емілі також опублікувала на сторінці бренду купальників грайливе відео, в якому виконує свій фірмовий танець у купальнику. Замість капелюха Ратажковскі одягнула окуляри, а свої спокусливі рухи вона виконала на яхті на фоні райських краєвидів.

Допис, поширений Inamorataswim (@inamorataswim) 1 Лип 2018 р. о 6:13 PDT



Емілі Ратажковскі

Днем раніше дівчина також опублікувала фото, на якому ховається від променів сонця в затишному шале, позуючи в суцільному купальнику Inamorata Swim з сумочкою The Kooples.